《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普在法國舉行的七國集團（Ｇ７）峰會結束後表
示，相信中國真心想達成一項協議，因中國的經濟壓力愈來愈大，就業職位大量流失。
周一中國國務院副總理劉鶴表示，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿
易戰升級。
特朗普稱劉鶴的講話是一個積極的跡象，強調他是中國政府的高級別官員，並重申中國官員
已經與美國貿易官員通話，表示希望重回談判桌。但中方拒絕證實這一說法。
特朗普指，中方非常想達成協議，「中國副總理出來講話了，他說他想看到達成協議。」（
ｍｎ）
27/08/2019 08:10
【貿易開戰】特朗普：中國非常想達成協議，因經濟壓力愈來愈大
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普在法國舉行的七國集團（Ｇ７）峰會結束後表
示，相信中國真心想達成一項協議，因中國的經濟壓力愈來愈大，就業職位大量流失。
周一中國國務院副總理劉鶴表示，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿
易戰升級。
特朗普稱劉鶴的講話是一個積極的跡象，強調他是中國政府的高級別官員，並重申中國官員
已經與美國貿易官員通話，表示希望重回談判桌。但中方拒絕證實這一說法。
特朗普指，中方非常想達成協議，「中國副總理出來講話了，他說他想看到達成協議。」（
ｍｎ）
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