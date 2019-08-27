【貿易開戰】標普：美中貿易緊張局勢近期無望解決

《經濟通通訊社２７日專訊》標普發表報告稱，美中貿易戰最新一輪的報復行動似乎破壞近

期得到解決的可能性，而不確定性正進一步削弱全球增長及投資者信心。

標普認為近期的事件令全球及經濟前景惡化，提高貿易戰蔓延到服務領域的風險。（ｍｎ）

