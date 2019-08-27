【華為風波】澳洲華裔作家楊恒均被中國以間諜罪正式拘捕

《經濟通通訊社２７日專訊》澳洲外長佩恩表示，過去半年被中國拘留的作家楊恆均，於８

月２３日因涉嫌從事間諜活動而被北京正式拘捕。

楊恆均今年１月被拘捕前，澳洲政府決定禁止華為參與當地的５Ｇ網絡建設。楊恆均出生在

中國，在移民澳洲之前曾在中國外交部任職，他過去曾在社交媒體上尖銳抨擊中國共產黨。

佩恩在一份聲明中表示，楊恆均在未被起訴的情況下在北京被拘留７個多月，兼且關押的環

境很惡劣，而楊恆均亦未能接觸律師或接受家人探訪。（ｍｎ）

