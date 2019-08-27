《經濟通通訊社２７日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ表示，美國及歐
洲之間的貿易談判將會相當艱困，但是全球經濟衰退雙方達成協議的可能性。
他稱，未來的談判將相當困難，不過對於美國政府而言，找到解決方案要比持續衝突來的重
要。（ｍｎ）
27/08/2019 14:41
【貿易開戰】德國經濟部長：全球經濟下跌提高歐美達成協議機會
《經濟通通訊社２７日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ表示，美國及歐
洲之間的貿易談判將會相當艱困，但是全球經濟衰退雙方達成協議的可能性。
他稱，未來的談判將相當困難，不過對於美國政府而言，找到解決方案要比持續衝突來的重
要。（ｍｎ）
|生財有道27/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：山東黃金18元入首注
|FOCUS27/08/2019
【FOCUS】港「地產悲歌」引鑑政治局? 施政報告勿失止蝕機會
|專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動 雲集社創界領軍人物「設計快樂」
|國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
|生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
|FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰