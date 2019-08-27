【貿易開戰】德國經濟部長：全球經濟下跌提高歐美達成協議機會

《經濟通通訊社２７日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ表示，美國及歐

洲之間的貿易談判將會相當艱困，但是全球經濟衰退雙方達成協議的可能性。

他稱，未來的談判將相當困難，不過對於美國政府而言，找到解決方案要比持續衝突來的重

要。（ｍｎ）

