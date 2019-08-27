《經濟通通訊社２７日專訊》英國首相約翰遜稱，準備將與歐盟的脫歐談判進行到１０月３
１日期限的最後一刻，如有必要就在當天決定無協議脫歐。
約翰遜稱，對達成協議的可能性更為樂觀，但歐盟必須接受去放棄爾蘭邊境保障安排，這亦
是談判中最具爭議的問題。（ｍｎ）
27/08/2019 15:12
【脫歐之後】約翰遜：如有必要將在１０月底死線當日決定硬脫歐
《經濟通通訊社２７日專訊》英國首相約翰遜稱，準備將與歐盟的脫歐談判進行到１０月３
１日期限的最後一刻，如有必要就在當天決定無協議脫歐。
約翰遜稱，對達成協議的可能性更為樂觀，但歐盟必須接受去放棄爾蘭邊境保障安排，這亦
是談判中最具爭議的問題。（ｍｎ）
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