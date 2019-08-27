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即市新聞

27/08/2019 16:42

《台股攻略－馮偉明》台股今日反彈，收復年線支持

　　《台股攻略》台股今日（２７日）升３２﹒６６點，收報１０３８７﹒２３點，成交值為新
台幣１２０８﹒６３億元。
　　中美貿易戰出現轉機，台股反彈重上１０４００點，惟成交偏低以及尾市受ＭＳＣＩ調降台
股權重將於今日盤後生效影響，大市回吐，指數一度近逼平盤，所幸收市前資金入市拉高台積電
、金居、鴻海、兆豐金、華南金及新光金等個股，守住年線。台積電升０﹒６％，收新台幣
２５０元；鴻海升０﹒２７％，收新台幣７２﹒２元；大立光升０﹒２７％，收新台幣３７７０
元。金融股方面，富邦金升１﹒１６％，收新台幣４３﹒５元；國泰金升０﹒６３％，收新台幣
３９﹒７５元；新光金漲升０﹒８％，收新台幣８﹒８７元；兆豐金升０﹒１８％，收新台幣
２８元；中信金跌０﹒５％，收新台幣２０﹒０５元。ＩＣ設計族群今日亦強勢，類比科、系微
及旺玖攻上漲停，尼克森一度觸頂，升超過９％，富鼎、世紀、研通及普誠也升超過３％。５Ｇ
概念股持續有買盤追入，散熱廠泰碩、超眾、雙鴻，ＰＣＢ的金居、健鼎、台光電，晶片廠立積
、聯發科等，今日亦表現不俗。
　　預期台股短期內將回試８月初低點，但萬點關口料有支持；若中美貿易關係再轉趨和緩，屆
時大盤或將再夾資金因素回彈。台股短線料將維持弱勢格局，投資者可多留意散熱、５Ｇ概念股
、網通及ＩＣ概念股等族群。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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