《台股攻略－馮偉明》台股今日反彈，收復年線支持

《台股攻略》台股今日（２７日）升３２﹒６６點，收報１０３８７﹒２３點，成交值為新

台幣１２０８﹒６３億元。

中美貿易戰出現轉機，台股反彈重上１０４００點，惟成交偏低以及尾市受ＭＳＣＩ調降台

股權重將於今日盤後生效影響，大市回吐，指數一度近逼平盤，所幸收市前資金入市拉高台積電

、金居、鴻海、兆豐金、華南金及新光金等個股，守住年線。台積電升０﹒６％，收新台幣

２５０元；鴻海升０﹒２７％，收新台幣７２﹒２元；大立光升０﹒２７％，收新台幣３７７０

元。金融股方面，富邦金升１﹒１６％，收新台幣４３﹒５元；國泰金升０﹒６３％，收新台幣

３９﹒７５元；新光金漲升０﹒８％，收新台幣８﹒８７元；兆豐金升０﹒１８％，收新台幣

２８元；中信金跌０﹒５％，收新台幣２０﹒０５元。ＩＣ設計族群今日亦強勢，類比科、系微

及旺玖攻上漲停，尼克森一度觸頂，升超過９％，富鼎、世紀、研通及普誠也升超過３％。５Ｇ

概念股持續有買盤追入，散熱廠泰碩、超眾、雙鴻，ＰＣＢ的金居、健鼎、台光電，晶片廠立積

、聯發科等，今日亦表現不俗。

預期台股短期內將回試８月初低點，但萬點關口料有支持；若中美貿易關係再轉趨和緩，屆

時大盤或將再夾資金因素回彈。台股短線料將維持弱勢格局，投資者可多留意散熱、５Ｇ概念股

、網通及ＩＣ概念股等族群。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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