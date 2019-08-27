【企業盈警】博尼（１９０６）料中期虧損大幅增加，上市開支上升

《經濟通通訊社２７日專訊》博尼國際（０１９０６）預料截至今年６月３０日止之中期業

績中，公司預料中期虧損由去年２８０萬人民幣，大幅增加３２９％至約１２００萬元人民幣。

虧損大幅增加，主要由於公司於今年４月１２日刊發的招股章程「財務資料」一節「上市開

支」一段所披露的上市相關開支有所增加；行政開支因增聘經理及行政人員而有所增加；及財務

成本隨銀行貸款及其他借款利息上升而增加。

有關集團之中期業績，預料於明天（２８日）公布。（ｕｌ）

