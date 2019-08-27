《經濟通通訊社２７日專訊》博尼國際（０１９０６）預料截至今年６月３０日止之中期業
績中，公司預料中期虧損由去年２８０萬人民幣，大幅增加３２９％至約１２００萬元人民幣。
虧損大幅增加，主要由於公司於今年４月１２日刊發的招股章程「財務資料」一節「上市開
支」一段所披露的上市相關開支有所增加；行政開支因增聘經理及行政人員而有所增加；及財務
成本隨銀行貸款及其他借款利息上升而增加。
有關集團之中期業績，預料於明天（２８日）公布。（ｕｌ）
27/08/2019 09:01
【企業盈警】博尼（１９０６）料中期虧損大幅增加，上市開支上升
《經濟通通訊社２７日專訊》博尼國際（０１９０６）預料截至今年６月３０日止之中期業
績中，公司預料中期虧損由去年２８０萬人民幣，大幅增加３２９％至約１２００萬元人民幣。
虧損大幅增加，主要由於公司於今年４月１２日刊發的招股章程「財務資料」一節「上市開
支」一段所披露的上市相關開支有所增加；行政開支因增聘經理及行政人員而有所增加；及財務
成本隨銀行貸款及其他借款利息上升而增加。
有關集團之中期業績，預料於明天（２８日）公布。（ｕｌ）
|專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動 雲集社創界領軍人物「設計快樂」
|國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
|生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
|FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
|興證快訊26/08/2019
樓價回調
|國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰