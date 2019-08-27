《談國論企－黎偉成》談國論企原油產量７月份跌轉升進口快增

《談國論企》中國的油氣生產和進口於２０１９年７月都保持增長的態勢，特別是（１）原

油生產由上年同期之跌轉升，和進口飆升，僅原油加工量的增速有所放緩，意味市場對原油的能

源需求仍相當殷切；而（２）天然氣的生產和進口期內有所放緩，也許受到６月份增速較快衍生

的影響，經濟似仍保持穩中有進的發展，乃在特朗普對華輸美商品單邊加徵關稅逾一年以來之象

。由是我重申：中國對美國的經貿磋商，有足夠條件堅持要平等對話的原則和精神，以達到的互

利共贏的高度目標。



＊原油加工量增速僅較６月份回落＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，可見能源不僅在２０１９年７月份加快生產力度，更

較上半年保持穩快發展之況為佳。最惹人注目的當然是（甲）原油，因（一）生產於２０１９年

７月份產量１，６２９萬噸２﹒５％，較６月份１６１０萬噸的１％升幅多增１﹒５個百分點，

更遠優於２０１８年同期產１，５８５萬噸而減少２﹒６％情況，由是使油產於２０１９年１－

７月份累計１﹒１１３１億噸同比增長１％，較１－６月份９，５３９萬噸的０﹒８％升幅要高

０﹒２個百分點，相對於２０１８年１－７月份累計１﹒０９９５萬噸同比要減少２﹒１％，可

見中國的原油生產於２０１９年前７個月開始出現漸進式的增長，一反２０１８年有逐步倒退劣

象，相信這與中國經濟經得起美方單邊挑起的加徵關稅貿戰壓力有重大關係。

不僅油產增加，甚至連（二）進口原油於２０１９年７月份所達的４，１０４萬噸，同比增

長的１３﹒９％，即使較６月份３，９５８萬噸所升１５﹒２％環比低１﹒３個百分點，但１－

７月份累計２﹒８５６４億噸同比所增的９﹒５％，仍較１－６月的２﹒４５億噸同比升幅

８﹒８％高０﹒７個百分點，相對於２０１８年１－７月份累計２﹒６０８億噸所增５﹒６％，

更多增３﹒９個百分點，當然受惠於：英國布蘭特原油每桶價格於７月份所達６４﹒１美元，較

６月份的６７﹒５美元低５﹒０４％，更較２０１８年７月份的７４﹒９９美元下跌１０﹒８９

美元或１４﹒５３％，比６月份同比所跌的１２﹒８４％多跌１﹒６９個百分點由是可解讀的是

：中國趁國際價格回落而更多進口原油應用，和增加原油的儲備，以確保未來的供應相對穩定。

但（三）原油加工量的增速，則有所回落：於２０１９年７月份達５，２６０萬噸同比增長

４％，相對於６月份５３７０萬噸所增７﹒７％少增３﹒７個百分點，而此為６月份較５月份

５１９０萬噸所增２﹒８％多增凡４﹒９個百分點之普所衍生的效應，但７月份的加工量增幅仍

高於５月份１﹒２個百分點，故２０１９年１－７月份的累計加工量３﹒６９７３億噸的同比增

長５﹒６％，較１－６月份累計３﹒１６９萬噸同比增５﹒８％只是少增０﹒２個百分點。但此

數相對於２０１８年１－７月份累計３﹒５０５７億元所增的９﹒２％，升幅又有明顯收窄。



＊潔淨能源天然氣產量及進口尚保穩態＊



再看（乙）天然氣，生產和進口情況尚可：（Ｉ）產量於２０１９年７１３９億立方米同比

增長６﹒１％，無疑較６月份１３９億立方米所增１２﹒１％少增６個百分點，較５月份的升幅

多增０﹒２個百分點，更較２０１８年７月份１３０億立方米所增的１０﹒５％要低４﹒４個百

分點；使１－７月份累計產量１００３億立方米的升幅９﹒７％，較１－６月份８６４億立方米

的１０﹒３％升幅低０﹒６個百分點，但較２０１８年１－７年所增５﹒５％高４﹒２個百分點

。

和（ＩＩ）進口天然氣於２０１９年達７８９萬噸同比增長７％，較６月份７５２萬噸增

３％環比仍高４個百分點，而１－７月份累計５，４７４萬噸，同比增長１０﹒８％，仍屬高增

長。

國家多年力促包括強化採取潔淨能源政策，為天然氣有強烈的生產及進口之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

