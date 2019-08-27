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27/08/2019 09:30

《異動股》碧桂園升逾３％暫領漲藍籌，昨日回購１８００萬股

　　《經濟通通訊社２７日專訊》碧桂園（０２００７）現價上升３﹒３９％，報１０﹒０６元
，收復廿天線（９﹒８２元），暫領漲藍籌；成交約２５７萬股，涉資２５８１萬元。
　　碧桂園公布於上日（２６日）在聯交所股份回購１８００萬股，佔已發行股本
０﹒０８３１％，每股買入價９﹒２９元至９﹒７３元，涉資近１﹒７３億元。
　　現時，恆生指數報２５７１６，上升３５點或上升０﹒１４％，主板成交１７﹒６２億元。
國企指數報１００２５，上升１２點或上升０﹒１２％。
　　上證綜指報２８８１，上升１７點或上升０﹒６２％，成交４０﹒７４億元人民幣。
　　深成指報９３４３，上升７２點或上升０﹒７９％，成交６４﹒９３億元人民幣。

　　表列部分內房股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　越秀地產　（００１２３）　　　１﹒７４元　　　上升０﹒５８％
　　中海外　　（００６８８）　　２４﹒８０元　　　上升１﹒４３％
　　世茂房地產（００８１３）　　２１﹒００元　　　無升跌
　　旭輝控股　（００８８４）　　　４﹒４３元　　　無升跌
　　龍湖集團　（００９６０）　　２８﹒００元　　　上升０﹒１８％

　　華潤置地　（０１１０９）　　３２﹒００元　　　上升０﹒７９％
　　禹洲地產　（０１６２８）　　　３﹒４６元　　　上升２﹒０６％
　　佳兆業集團（０１６３８）　　　２﹒７５元　　　上升０﹒７３％
　　融創中國　（０１９１８）　　３３﹒３０元　　　上升０﹒３０％
　　萬科企業　（０２２０２）　　２７﹒６５元　　　上升０﹒１８％

　　中國恆大　（０３３３３）　　１７﹒４０元　　　上升０﹒２３％
　　龍光地產　（０３３８０）　　１１﹒２６元　　　上升１﹒０８％
　　雅居樂集團（０３３８３）　　１０﹒１４元　　　上升１﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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