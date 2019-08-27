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即市新聞

27/08/2019 09:48

《中資異動》安踏（２０２０）急漲逾半成破頂，獲麥格理升目標價

　　《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）現價上升５﹒４７％，報６４﹒６元
，盤中高見６４﹒８元，創上市新高，暫領漲國指股；成交約１６７萬股，涉資１﹒０６億元，
主動買盤６４％。
　　安踏最新獲麥格理上調目標價，由６９﹒００元升至８２﹒００元，維持跑贏大市評級。高
盛則由６７﹒２０元升至７１﹒００元，維持買入評級。
　　現時，恆生指數報２５７０７，上升２６點或上升０﹒１０％，主板成交１０２﹒５０億元
。國企指數報１００２０，上升７點或上升０﹒０７％。
　　上證綜指報２８９２，上升２８點或上升１﹒００％，成交３５４﹒４４億元人民幣。
　　深成指報９３８９，上升１１８點或上升１﹒２８％，成交５７１﹒９６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　２０﹒９０元　　　下跌１﹒１８％
　　３６１度（０１３６１）　　　１﹒４７元　　　下跌０﹒６８％
　　特步國際（０１３６８）　　　４﹒６６元　　　無升跌
　　李寧　　（０２３３１）　　２２﹒５５元　　　上升１﹒８１％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　２﹒３６元　　　上升１﹒２９％
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒８４元　　　無升跌
　　非凡中國（０８０３２）　　　０﹒４８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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