《中資異動》安踏（２０２０）急漲逾半成破頂，獲麥格理升目標價

《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）現價上升５﹒４７％，報６４﹒６元

，盤中高見６４﹒８元，創上市新高，暫領漲國指股；成交約１６７萬股，涉資１﹒０６億元，

主動買盤６４％。

安踏最新獲麥格理上調目標價，由６９﹒００元升至８２﹒００元，維持跑贏大市評級。高

盛則由６７﹒２０元升至７１﹒００元，維持買入評級。

現時，恆生指數報２５７０７，上升２６點或上升０﹒１０％，主板成交１０２﹒５０億元

。國企指數報１００２０，上升７點或上升０﹒０７％。

上證綜指報２８９２，上升２８點或上升１﹒００％，成交３５４﹒４４億元人民幣。

深成指報９３８９，上升１１８點或上升１﹒２８％，成交５７１﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元集團（００５５１） ２０﹒９０元 下跌１﹒１８％

３６１度（０１３６１） １﹒４７元 下跌０﹒６８％

特步國際（０１３６８） ４﹒６６元 無升跌

李寧 （０２３３１） ２２﹒５５元 上升１﹒８１％

寶勝國際（０３８１３） ２﹒３６元 上升１﹒２９％

中國動向（０３８１８） ０﹒８４元 無升跌

非凡中國（０８０３２） ０﹒４８元 無升跌

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