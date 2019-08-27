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即市新聞

27/08/2019 11:46

《異動股》瑞聲逆市走低２％再創四年低，暫四連跌累挫逾一成一

　　《經濟通通訊社２７日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現逆市跌２％，報３４﹒２５元，暫
連跌四日累挫１１﹒４％，盤中低見３４﹒２元，連續兩日創四年新低；成交約３８６萬股，涉
資１﹒３３億元。
　　現時，恆生指數報２５７０２，上升２１點或上升０﹒０８％，主板成交３８０﹒８１億元
。國企指數報１００３６，上升２２點或上升０﹒２２％。
　　上證綜指半日收報２９１１，升４８點或升１﹒６８％，成交１３３４﹒１２億元人民幣。
　　深成指半日收報９４７９，升２０８點或升２﹒２５％，成交２０１４﹒１７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒１００元　　　下跌０﹒２０％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒４５５元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５７０元　　　上升１﹒７９％
　　信利國際　（００７３２）　　　０﹒９８０元　　　下跌１﹒０１％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２３０元　　　上升２﹒５０％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒３６０元　　　上升１﹒９４％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９２０元　　　上升１﹒１０％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１０３﹒９００元　　　下跌０﹒１９％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒４１０元　　　上升０﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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