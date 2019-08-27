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27/08/2019 10:14

【駐京專電】央企商業匯票互認聯盟成立

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國國新控股與中核集團、航天科技等共
計５１家中央企業發起設立的央企商業承兌匯票互認聯盟在北京舉行簽約儀式。聯盟的成立，標
誌著中國國新搭建的商業票據流通平台－－「企票通」正式上線運營。

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