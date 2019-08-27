  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2019 10:08

【駐滬專電】上海票交所擬再創設兩期標準化票據

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海票據交易所於８月中旬創設首期標準
化票據後，擬再創設兩期總規模不超過９億元人民幣的標準化票據，仍以錦州銀行承兌的商業匯
票為基礎資產。
　　與首期創設不同的是，此次投資人均為銀行間債券市場參與者，並將在銀行間債券市場交易
流通。
　　標準化票據是指由存托機構歸集承兌人等核心信用要素相似、期限相近的票據，組建基礎資
產池，進行現金流重組後，以入池票據的兌付現金流為償付支持而創設的面向銀行間市場的受益
憑證。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動　雲集社創界領軍人物「設計快樂」
國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金