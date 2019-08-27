【駐滬專電】上海票交所擬再創設兩期標準化票據

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海票據交易所於８月中旬創設首期標準

化票據後，擬再創設兩期總規模不超過９億元人民幣的標準化票據，仍以錦州銀行承兌的商業匯

票為基礎資產。

與首期創設不同的是，此次投資人均為銀行間債券市場參與者，並將在銀行間債券市場交易

流通。

標準化票據是指由存托機構歸集承兌人等核心信用要素相似、期限相近的票據，組建基礎資

產池，進行現金流重組後，以入池票據的兌付現金流為償付支持而創設的面向銀行間市場的受益

憑證。

