《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上交所發布通知稱，擬於９月９日正式啟
用證通雲盤作為交易相關數據上傳下載的主通道，原有的ＥｚＴｒａｎｓ等軟件作為備通道。
27/08/2019 11:37
【駐滬專電】上交所擬於９月９日正式啟用證通雲盤
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上交所發布通知稱，擬於９月９日正式啟
用證通雲盤作為交易相關數據上傳下載的主通道，原有的ＥｚＴｒａｎｓ等軟件作為備通道。
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