《午市前瞻》港股今日僅弱勢反彈，２６３７０點有阻力

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普於Ｇ７峰會上表示，中方願意就貿易戰問題重

返談判桌，惟消息未經中方證實，但對美股有刺激作用，道指高收２６９點。港股今早高開３５

點後，大市進入好淡交戰，半日市暫高見２５７６４點，最低報２５６０９點，波幅只有１５５

點，而成交亦明顯縮窄。內房股及奶業股有追捧，部分出口股繼續受困於貿易戰，申洲國際

（０２３１３）跌２﹒８％，為半日最差藍籌。最終恆指收報２５７０７點，升２６點或升

０﹒１０％，主板成交３９７﹒１４億元。國企指數報１００３９點，升２５點或升

０﹒２６％。

內地Ａ股造好，上證綜合指數報２９１１，升４８點或升１﹒６８％；深證成分指數報

９４７９，升２０８點或升２﹒２５％。

重磅股普遍下挫，匯控（００００５）跌０﹒４４％報５５﹒９５元；港交所

（００３８８）跌０﹒２８％，報２４２﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒１８％，報

３２６﹒６元；中國移動（００９４１）跌１﹒５８％，報６５﹒３５元；友邦（０１２９９）

跌０﹒４６％，報７５﹒１５元。



＊碧桂園回購刺激股價，奶業股有追捧蒙牛破頂＊



碧桂園公布於上日（２６日）在聯交所股份回購１８００萬股，涉資近１﹒７３億元，消息

刺激股價造好，半日升４﹒６２％，報１０﹒１８元，為半日升幅最大恆指成分股。而其他內房

股亦止跌回升，中海外（００６８８）升２﹒６６％，報２５﹒１元；華潤置地（０１１０９）

升０﹒３１％，報３１﹒８５元；融創中國（０１９１８）升２﹒１１％，報３３﹒９元；中國

恆大（０３３３３）升１﹒３８％，報１７﹒６元。

奶業股今日表現造好，蒙牛（０２３１９）今早股價破頂，高見３３﹒８元，半日收漲３﹒

４２％，報３３﹒３元；現代牧業（０１１１７）升６﹒５４％，報１﹒１４元；雅士利國際（

０１２３０）升１﹒０８％，報０﹒９４元；澳優（０１７１７）升０﹒９％，報１１﹒２６元

；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）則跌０﹒９１％，報３２﹒５元；

早前國家醫保局及人社部上周公佈新版藥品目錄，將於２０２０年１月１日開始執行，藥股

早前回吐後今日現資金追捧。中生製藥（０１１７７）今日再創一年高位，升１﹒１％，報

１０﹒９８元；石藥集團（０１０９３）升１﹒９％，報１６﹒１２元；國藥（０１０９９）升

１﹒６％，報２８﹒５５元；藥明生物（０２２６９）升０﹒５％，報８１﹒０５元。金斯瑞生

物科技（０１５４８）逆跌０﹒５９％，報１６﹒９６元。



＊安踏獲大和唱好股價上揚，地產收租股略現鑊氣＊



大和發表研究報告指，安踏體育（０２０２０）上半年業績穩健，該行重申安踏「買入」評

級，將其目標價由６３﹒６元調升至７０元。安踏半日急升７﹒１％，報６５﹒６元。其他相關

股份亦有追捧，李寧（０２３３１）升３﹒８４％，報２３元；寶勝國際（０３８１３）升２﹒

１５％，報２﹒３８元；迅銷（０６２８８）升１﹒２２％，報４５﹒７５元。

新世界（０００１７）公布，旗下尖沙嘴旗下Ｋ１１現時出租率超過９７％，相關地產收租

股今日現反彈，升０﹒７１％，報９﹒９１元。新地（０００１６）升１﹒１６％，報１１３﹒

２元；恆隆地產（００１０１）升０﹒５７％，報１７﹒５６元；太古地產（０１９７２）升１

﹒８９％，報２６﹒９元；信和置業（０００８３）升０﹒７１％，報１１﹒４２元。

野村呼籲減持長汽（０２３３３），預料下半年銷量不符預期，股價今日回１﹒０１％，報

４﹒８８元。其他汽車股則表現上揚，吉利汽車（００１７５）升３﹒２２％，報１２﹒１８元

；東風集團（００４８９）升２﹒８５％，報７﹒２１元；華晨中國（０１１１４）升１﹒６２

％，報７﹒５３元；廣汽集團（０２２３８）升２﹒１２％，報７﹒７２元。



＊黃威：碧桂園可作短炒，１０﹒７元為止賺位＊



港股今早窄幅上落，六福金融分析師黃威接受《經濟通通訊社》訪問時分析，標指上周五（

２３日）大瀉７５點時仍沒有穿８月的低位約２８４０點，而美股隔晚（２６日）反彈，可見市

場已消化了近日中美貿易戰升溫的消息，因市場了解到中美在短期內能達成協議機會較低，因此

暫時沒有新的利淡因素出現時，市場開始企穩。港股方面，今早屬弱勢反彈，預料恆指在

２６３７０點，即近上周高位有阻力。

碧桂園今早表現造好，黃威表示中長線並不看好內房股，由於中國房貸利率十月起因根據主

要金融機構貸款市場報價利率（ＬＰＲ）調整，因而收緊了房貸融資的渠道。他形容政府此舉是

怕資金再流入房地產。不過，碧桂園現階段可買入作短炒，但反彈幅度不多，升至１０﹒７元應

止賺離埸。（ｊｔ、ｕｌ）

