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即市新聞

27/08/2019 14:30

《美元走勢－羅明立》歐央行或９月減息，歐元續下試１﹒１０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１５　　　１０５﹒５７　　　１０６﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０７　　　１﹒１０９６　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２２５　　　１﹒２２０７　　　１﹒２２１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７９６　　　０﹒９７７６　　　０﹒９７８９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５８　　　７﹒８４２１　　　７﹒８４５３

　　《美元走勢》美國總統特朗普於Ｇ７峰會上表示，中方有意再重返談判桌，雖然消息未得中
方確認，不過有助紓緩市場的恐慌情緒，令股市出現反彈，道指收報２５８９８點，升２６９點
。美國１０年期國債孳息率曾低見１﹒４４厘，創２０１６年中以來的新低，顯示投資者預期美
國未來經濟將面對衰退風險。
　　技術走勢上，美匯指數於９７至９７﹒２０建立了底部支持，估計會限制美匯指數的下行空
間，短線美匯指數將於９７﹒６０至９８﹒４５整固。
　　德國８月Ｉｆｏ經季調商業景氣指數下跌至９４﹒３，低於預期的９４﹒３及前值的９５，
資料連續下跌第五個月，並創下２０１２年１１月以來新低。資料令投資者憧憬德國政府及歐洲
央行或於短期內推出刺激政策。投資者預計歐洲央行將會於９月減息０﹒１厘，亦可能同時推出
購買債券的組合式貨幣政策，估計歐元的升勢將受到局限，繼續下試１﹒１０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２３３０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２４００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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