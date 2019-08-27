《美元走勢－羅明立》歐央行或９月減息，歐元續下試１﹒１０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒１５ １０５﹒５７ １０６﹒１１

歐元╱美元 １﹒１１０７ １﹒１０９６ １﹒１１００

英鎊╱美元 １﹒２２２５ １﹒２２０７ １﹒２２１９

美元╱瑞郎 ０﹒９７９６ ０﹒９７７６ ０﹒９７８９

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４２１ ７﹒８４５３



《美元走勢》美國總統特朗普於Ｇ７峰會上表示，中方有意再重返談判桌，雖然消息未得中

方確認，不過有助紓緩市場的恐慌情緒，令股市出現反彈，道指收報２５８９８點，升２６９點

。美國１０年期國債孳息率曾低見１﹒４４厘，創２０１６年中以來的新低，顯示投資者預期美

國未來經濟將面對衰退風險。

技術走勢上，美匯指數於９７至９７﹒２０建立了底部支持，估計會限制美匯指數的下行空

間，短線美匯指數將於９７﹒６０至９８﹒４５整固。

德國８月Ｉｆｏ經季調商業景氣指數下跌至９４﹒３，低於預期的９４﹒３及前值的９５，

資料連續下跌第五個月，並創下２０１２年１１月以來新低。資料令投資者憧憬德國政府及歐洲

央行或於短期內推出刺激政策。投資者預計歐洲央行將會於９月減息０﹒１厘，亦可能同時推出

購買債券的組合式貨幣政策，估計歐元的升勢將受到局限，繼續下試１﹒１０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２３３０ １﹒２１５０ １﹒２４００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

