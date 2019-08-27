６名立法會議員上周應美國國務院邀請訪美，並與４名國會議員會面，新民黨主席葉劉淑儀
指，與會的美議員都表明，希望香港近日的風波能自己解決，不應有外國勢力及中央政府介入。
泛民亦有４名立法會議員參與此行，葉劉強調，６位議員都有兩共識：一、無論中美貿易戰
如何解決，都不應傷害香港；二、不希望見到任何措施制裁香港。《香港經濟日報》（ｚｚ）
27/08/2019 08:48
【修例風暴】葉劉淑儀：美國會議員盼本港自己解決風波
６名立法會議員上周應美國國務院邀請訪美，並與４名國會議員會面，新民黨主席葉劉淑儀
指，與會的美議員都表明，希望香港近日的風波能自己解決，不應有外國勢力及中央政府介入。
泛民亦有４名立法會議員參與此行，葉劉強調，６位議員都有兩共識：一、無論中美貿易戰
如何解決，都不應傷害香港；二、不希望見到任何措施制裁香港。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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