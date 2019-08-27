新地（０００１６）沙田香粉寮項目，為配合人口增加帶來的交通影響，發商商早前提出進
行擴闊路面工程等，需要約２年時間，而發展商今年初亦申請延長規劃許可限期４年至２０２３
年。
項目位於城門河旁，但現時並未有正式行車道接駁，按照發展商在２０１５年獲城規會批准
的規劃許可方案，將興建５幢３１層高住宅，提供１３２５伙，並包括１７１個私家車車位。
《香港經濟日報》
27/08/2019 09:11
【本港樓市】新地（０００１６）沙田香粉寮項目申延規劃期４年
新地（０００１６）沙田香粉寮項目，為配合人口增加帶來的交通影響，發商商早前提出進
行擴闊路面工程等，需要約２年時間，而發展商今年初亦申請延長規劃許可限期４年至２０２３
年。
項目位於城門河旁，但現時並未有正式行車道接駁，按照發展商在２０１５年獲城規會批准
的規劃許可方案，將興建５幢３１層高住宅，提供１３２５伙，並包括１７１個私家車車位。
《香港經濟日報》
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