【本港樓市】亞洲聯合基建（７１１）１﹒３４億沽長沙灣工廈單位

土地註冊處顯示，長沙灣香港紗廠工業大廈一期及二期５樓Ｃ１及Ｃ２單位，以１﹒３４億

元售出，登記買家為澤城國際有限公司，董事包括羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。

原業主為亞洲聯合基建（００７１１），而物業早於１９９５年以１１３６﹒５萬元購入，

現易手帳面獲利約１﹒２２億元。《香港經濟日報》

