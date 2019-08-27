土地註冊處顯示，長沙灣香港紗廠工業大廈一期及二期５樓Ｃ１及Ｃ２單位，以１﹒３４億
元售出，登記買家為澤城國際有限公司，董事包括羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。
原業主為亞洲聯合基建（００７１１），而物業早於１９９５年以１１３６﹒５萬元購入，
現易手帳面獲利約１﹒２２億元。《香港經濟日報》
27/08/2019 09:12
【本港樓市】亞洲聯合基建（７１１）１﹒３４億沽長沙灣工廈單位
土地註冊處顯示，長沙灣香港紗廠工業大廈一期及二期５樓Ｃ１及Ｃ２單位，以１﹒３４億
元售出，登記買家為澤城國際有限公司，董事包括羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。
原業主為亞洲聯合基建（００７１１），而物業早於１９９５年以１１３６﹒５萬元購入，
現易手帳面獲利約１﹒２２億元。《香港經濟日報》
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