【本港樓市】海怡半島３房套９００萬沽，較對上同類成交低１４％

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，新近成交單位為海怡半島１５座低層Ａ室，實

用面積６２３平方呎，建築面積７７６平方呎，３房套間隔。業主叫價９９８萬元，最終願減

９８萬元以９００萬元將單位易手，折合平均實用呎價１４４４６元。對上同類１５座低層Ｃ室

曾於今年５月以１０４８萬元沽出，是次成交價較早前低１４％。

原業主於１９９６年８月以３５７萬元買入單位，持貨２３年，帳面獲利５４３萬元，單位

升值１５２％。（ｂｉ）

