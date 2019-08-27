【本港樓市】映灣園２房戶減價以６１０萬成交，實呎價１﹒１８萬

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，東涌區本月合共錄約２１宗成交，現時不少業

主願擴大議價空間，甚至低於市價沽貨，近日買家入市決定明顯加快。

分行剛促成映灣園５座低層Ｅ室成交，實用面積５１８平方呎，兩房間隔，叫價６４０萬元

，減價３０萬元至６１０萬元沽出，折合平均實用呎價１１７７６元。

原業主於２００５年以１８０萬元買入單位，帳面獲利４３０萬元，升值２﹒４倍。

（ｂｉ）

