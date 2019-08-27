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27/08/2019 13:26

【本港樓市】元朗ＹＯＨＯ　Ｍｉｄｔｏｗｎ１房戶減至６５０萬沽

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，二手樓價由高位回調，減價盤不難吸引買家承
接。元朗ＹＯＨＯ　Ｍｉｄｔｏｗｎ最新錄得６座高層Ａ室成交，實用面積３９９平方呎，一房
間隔，叫價６７５萬元，減至６５０萬元成交，折合實用呎價１６２９１元，回到今年初價位。
　　原業主於２０１５年１月以約５０６﹒８萬元買入單位，持貨４年多，帳面獲利約
１４３﹒２萬元，升值約２８％。（ｂｉ）

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