【本港樓市】元朗ＹＯＨＯ　Ｍｉｄｔｏｗｎ１房戶減至６５０萬沽

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，二手樓價由高位回調，減價盤不難吸引買家承

接。元朗ＹＯＨＯ Ｍｉｄｔｏｗｎ最新錄得６座高層Ａ室成交，實用面積３９９平方呎，一房

間隔，叫價６７５萬元，減至６５０萬元成交，折合實用呎價１６２９１元，回到今年初價位。

原業主於２０１５年１月以約５０６﹒８萬元買入單位，持貨４年多，帳面獲利約

１４３﹒２萬元，升值約２８％。（ｂｉ）

