【企業盈警】海升果汁料中期虧損將擴大至不少於７５００萬元人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》海升果汁（００３５９）發盈警，預期截至今年６月底止中期

業績，將錄得不少於７５００萬元人民幣虧損，較去年同期的２１４０萬元人民幣虧損有所擴大

。

公司指，虧損擴大，主要由於去年中國蘋果北方優生區遭受大面積霜凍災害，導致蘋果產量

下降，濃縮蘋果汁原料果供應嚴重不足，導致濃縮蘋果汁銷量出現一定規模的下滑。（ｓｋ）

