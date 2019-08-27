【本港樓市】中原按揭為會德豐新盤提供按揭優惠，最高造八成按揭

《經濟通通訊社２７日專訊》中原按揭公佈會德豐（０００２０）新盤「ＭＡＲＩＮＩ」按

揭優惠，董事總經理王美鳳指出，「ＭＡＲＩＮＩ」客戶均可透過中原按揭轉介申請「全城至抵

按揭優惠」，計劃由指定銀行或貸款機構提供，當中有兩個選擇，包括「低首期８成按揭計劃」

及「依舊至低息按揭計劃」。

「低首期８成按揭計劃」按揭成數最高８０％（樓價８３３萬元或以下）或５００萬＋２０

％按揭（樓價９９９萬元或以下），樓價１０００萬元以上之按揭成數為６５％，全期息率低至

Ｐ－２﹒６％，買家亦可享現金回贈高達貸款額０﹒５％。

另外，買家可選「依舊至低息按揭計劃」，全期按息低至Ｈ＋１﹒２３％，並設有封頂按息

保障低至２﹒３７５％，特高現金回贈高達貸款額２﹒１％，同時兼享按揭掛鈎高存息戶口，存

息與按息相同高達２﹒３７５％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近年中小型單位備受追捧，當中以

１０００萬元以下的物業較受歡迎，「ＭＡＲＩＮＩ」正正提供多元化的戶型，以１房及２房為

主，佔整個項目８８％，迎合市場需求，加上項目鄰近海濱長廊，飽覽優質海景，吸引力十足，

相信本周五發售的５００個單位可「一Ｑ清枱」。（ｋｙ）

