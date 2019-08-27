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27/08/2019 18:13

【企業盈警】銀建國際（１７１）料上半年純利將大幅減少

　　《經濟通通訊社２７日專訊》銀建國際（００１７１）發盈警，預期截至６月底止六個月之
純利將會錄得大幅減少，而去年同期則約為１﹒４３億元。
　　此乃主要由於以公允值計量且其變動計入損益的金融資產之公允值變動由去年第二季度之收
益轉為今年第二季度之虧損；及於今年第二季度確認之攤佔聯營公司溢利與２０１８年第二季度
確認之金額相比有所減少。（ｋｙ）

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