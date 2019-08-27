【修例風暴】港鐵：強烈譴責破壞車站行為，日後有需要或即時封站

《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，近日惡意破壞車站設施的行為

變本加厲，港鐵對此表示極度遺憾，並對破壞者予以強烈譴責，日後若發生打鬥、破壞或其他暴

力行為，或出現高風險或緊急的情況，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務

有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的情況下關閉。

港鐵稱，本月２４及２５日，除了個別車站關閉外，其他車站均開放服務乘客。然而，在多

個如常開放服務的車站，有人惡意破壞車站設施，包括損毀閉路電視鏡頭、干擾出入閘機及塗污

車站設施，對其他乘客、港鐵的員工和鐵路設施的安全，造成實質的嚴重影響。

港鐵指，近日在多個車站發生的暴力行為反映港鐵有實際需要，因應日後舉行的公眾活動情

況，在事前審慎地考慮是否需要對車站和列車運作作出調整。即使維持相關車站及列車服務，若

發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，會嚴重影響乘客和員工的安全，

來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的

情況下關閉。

如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動以保障乘客及員工的安全。（ｃｌ）（

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