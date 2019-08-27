  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2019 09:17

【修例風暴】港鐵：強烈譴責破壞車站行為，日後有需要或即時封站

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，近日惡意破壞車站設施的行為
變本加厲，港鐵對此表示極度遺憾，並對破壞者予以強烈譴責，日後若發生打鬥、破壞或其他暴
力行為，或出現高風險或緊急的情況，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務
有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的情況下關閉。
　　港鐵稱，本月２４及２５日，除了個別車站關閉外，其他車站均開放服務乘客。然而，在多
個如常開放服務的車站，有人惡意破壞車站設施，包括損毀閉路電視鏡頭、干擾出入閘機及塗污
車站設施，對其他乘客、港鐵的員工和鐵路設施的安全，造成實質的嚴重影響。
　　港鐵指，近日在多個車站發生的暴力行為反映港鐵有實際需要，因應日後舉行的公眾活動情
況，在事前審慎地考慮是否需要對車站和列車運作作出調整。即使維持相關車站及列車服務，若
發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，會嚴重影響乘客和員工的安全，
來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或未能作事先通知的
情況下關閉。
　　如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動以保障乘客及員工的安全。（ｃｌ）（
ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動　雲集社創界領軍人物「設計快樂」
國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金