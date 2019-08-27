【企業盈警】瀋陽公用發展（００７４７）料上半年盈轉虧

《經濟通通訊社２７日專訊》瀋陽公用發展（００７４７）預計，集團截至今年６月３０日

止六個月將錄得淨虧損，而去年同期則錄得除稅前溢利３５８﹒５萬人民幣，盈轉虧主要由於基

礎設施建設業務收益較去年同期減少；以及集團其他經營開支增加所致。（ｃｌ）

