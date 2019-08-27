《經濟通通訊社２７日專訊》瀋陽公用發展（００７４７）預計，集團截至今年６月３０日
止六個月將錄得淨虧損，而去年同期則錄得除稅前溢利３５８﹒５萬人民幣，盈轉虧主要由於基
礎設施建設業務收益較去年同期減少；以及集團其他經營開支增加所致。（ｃｌ）
27/08/2019 12:32
【企業盈警】瀋陽公用發展（００７４７）料上半年盈轉虧
《經濟通通訊社２７日專訊》瀋陽公用發展（００７４７）預計，集團截至今年６月３０日
止六個月將錄得淨虧損，而去年同期則錄得除稅前溢利３５８﹒５萬人民幣，盈轉虧主要由於基
礎設施建設業務收益較去年同期減少；以及集團其他經營開支增加所致。（ｃｌ）
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