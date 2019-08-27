《經濟通通訊社２７日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午將與主要商會及中小企
協會代表會面，討論與中美貿易衝突相關的事宜。邱騰華將於會後約下午４時３０分在政府總部
會見傳媒。（ｃｌ）
27/08/2019 14:38
【貿易開戰】邱騰華與商會及中小企協會代表會見後，下午會見傳媒
《經濟通通訊社２７日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午將與主要商會及中小企
協會代表會面，討論與中美貿易衝突相關的事宜。邱騰華將於會後約下午４時３０分在政府總部
會見傳媒。（ｃｌ）
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