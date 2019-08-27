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即市新聞

27/08/2019 17:39

【本港樓市】美聯：年內全新盤售出率逾６８％，開放式佔８７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資
訊網》資料顯示，統計２０１９年迄今（截至８月２６日）推出的２３個全新新盤項目，單位總
數共涉及１０３１４伙，期間共售出７０６８個單位，售出率達６８﹒５％，而當中開放式單位
售出高達８７％，為各類單位之中最。

＊一房單位銷售率８１％＊

　　美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，本年迄今推出的２３個全新新盤中，開放式單位總數合共
９８６伙，當中售出８６１伙，售出率高達８７﹒３％；其次為一房單位，銷售率亦高達
８０﹒９％，年內迄今共提供２５５７伙，售出單位２０６９伙；兩房單位方面，年內迄今共提
供３２７３個單位，當中售出２５１７伙，售出為７６﹒９％；至於三房或以上單位，暫提供
３４９８伙，其中售出１６２１伙，售出率約４６﹒３％。

＊逾半餘貨為三房或以上單位＊

　　至於餘下約３１﹒５％為未售或未推出單位，涉及３２４６伙。若將此批餘貨單位按間隔劃
分，當中三房或以上單位最多，錄１８７７伙，佔約５７﹒８％；兩房單位餘貨為７５６伙，則
佔約２３﹒３％；至於一房單位及開放式餘貨單位，分別錄４８８伙及１２５伙，即分別佔約
１５％及約３﹒９％。（ｃｌ）

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