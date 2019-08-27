《小傳日記》花旗市造好，魚缸有苦訴；乳業股威水，申洲好憔悴！

《小傳日記》花旗國「孖屐」噚日（２６日）高開高收，侵侵（特朗普）係Ｇ７峰會上面話

神州有意重返貿易戰談判桌。當大家以為有轉機之際，魚缸呢邊並唔係咁樂觀，因為侵侵講嘢成

日都五時花六時變，加上香江政治亂局未定，大家都繼續觀望。魚缸今日（２７日）輕微高開幾

十點之後都係窄幅上落，全日波幅都係１８２點，高見２５７６４點，低報２５５８１點，真係

悶到爆炸！個股方面，今日內房股同奶業股算表現出眾，但部分消費股就繼續走弱。最終恆指收

報２５６６４點，跌１６點，成交額９２７﹒６億銀跌１１巴仙。國貨失守萬點關，今日都低走

１７點。

Ａ場反而今日表現造好，ＭＳＣＩ第二步擴容今日收市後生效，上證綜合指數全日收

２９０２點，升３８點或逾１巴仙。深證收報９４４３點，升１７２點點或近２巴仙。兩市合共

成交５５８２﹒７５億銀人仔。

大隻藍戰士今日牛皮，大象（００００５）跌一亳半子報５６﹒０５銀。生發發

（００３８８）跌近１巴仙，報２４１﹒４銀。ＱＱ（００７００）微升２毫子，報３２６﹒２

銀。花旗國呼籲撤資中國，孖屐擔心將會影響中移動（００９４１），今日急跌近２巴仙，報６

５﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌一毫半子，報７５﹒３５銀。



＊乳業股省鏡蒙牛又破頂，消費股兩極申洲底難覓＊



近期內蒙古話有國策出台，要建設五大奶源基地，推動奶業發展，今日奶股全面高走，其中

蒙牛（０２３１９）再創歷史新高見３３﹒８銀，全日急升近３巴仙收３３﹒１銀。現代牧業（

０１１１７）中期虧轉盈，股價飛起近一成半，報１﹒２３銀。澳優（０１７１７）跟升近４巴

仙，報１１﹒６銀。聖牧（０１４３２）踢高近８巴仙，報０﹒３４銀。Ｈ＆Ｈ

（０１１１２）逆跌近２巴仙，報３２﹒２銀。

今日消費品股呈兩極狀態，萬洲（００２８８）抽高近５巴仙，報６﹒４２銀，做埋今日最

佳藍戰士。恆安國際（０１０４４）跪低逾２巴仙，報４９﹒３５銀。

出口方面亦走個別，創科（００６９９）高走近半巴仙報５﹒５６銀，但申洲

（０２３１３）就低走逾４巴仙，報１０５銀，重係今日最差藍戰士。



＊中生等放榜藥佬需求剛，Ａ股好旺場券商多人搶＊



神州公布咗新版藥品目錄之後，有業界人士估計，隨住新一輪帶量採購、醫保目錄等政策落

地之後，成個行業細分嘅局面會更明顯，藥佬今日走勢普遍向上，兩隻藍戰士繼續逆市造好。其

中，聽日（２８日）放榜嘅中生製藥（０１１７７）續揚１巴仙，報１１銀，盤中曾創逾一年高

位。石藥（０１０９３）踢高逾３巴仙，報１６﹒３銀。國藥（０１０９９）獲摩通上調評級至

增持，揚逾半巴仙，報２８﹒２５銀。藥明康德（０２３５９）漲逾４巴仙，報８８﹒７５銀。

三生製藥（０１５３０）飆半成，報１２﹒８銀。

ＭＳＣＩ第二步嘅擴容將會喺今日收盤後正式生效，Ａ股納入因子由一成增加至一成半，Ａ

股今日強勢反彈，帶動中資券商佬急漲。廣發証券（０１７７６）踢高逾２巴仙，報７﹒９２銀

。中信建投（０６０６６）飆近２巴仙，報５﹒４９銀。神州銀河（０６８８１）升近２巴仙，

報３﹒７３銀。國泰君安（０２６１１）漲近２巴仙，報１１﹒０８銀。華泰六八八六

（０６８８６）升逾１巴仙，報１１﹒５８銀。



＊人仔勁插水碧桂園進取，瑞聲又失威再創四年低＊



花旗國同神州貿易戰又再次戰火連連，「孖屐」似乎比較擔心神州經濟受嘅衝擊會大Ｄ，人

仔噚日就應聲下挫，離岸人仔（ＣＮＨ）更加一度低見７﹒１９２６，由於神州磚頭發行唔少外

幣債務，對佢地嚟講係一個噩耗。不過，內房近兩日都無懼人仔插水，碧桂園（０２００７）噚

日仲使咗近兩億銀回購咗１８００萬股，今日勁彈近４巴仙，報１０﹒１銀，係表現最勁藍戰士

！新城發展（０１０３０）一樣升咗逾４巴仙，報６﹒３９銀。不過，其他大型內房冇乜料到，

萬科（０２２０２）無升跌，報２７﹒６銀。潤地（０１１０９）不動如山，報３１﹒７５銀。

中海外（００６８８）只係彈起超過半巴仙，報２４﹒６銀。「四條三」恆大

（０３３３３）升一格報１７﹒３８銀。

貿易戰升溫，手機設備佬都冇咩運行，瑞聲（０２０１８）今日又再插水，低見３３﹒５銀

，連續兩日創四年低，全日埋單跣低超過２巴仙，報３４﹒１銀。舜宇（０２３８２）跌咗逾１

巴仙，報１０２﹒８銀。鴻海老闆郭台銘有傳下月宣布參選寶島總統，但鴻海系股份冇再之前咁

有得炒下，富智康（０２０３８）升逾１巴仙，報０﹒９２銀。鴻騰精密（０６０８８）一格報

３﹒４銀。請請！



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