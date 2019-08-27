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即市新聞

27/08/2019 11:19

【減息在即】中信證券：人行９月跟隨美聯儲降息的概率較大

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中信證券固定收益研究主管明明發表報告指出，８月ＭＬＦ量
價皆穩符合預期，面臨３％關口，１０年國債收益率對各種利好因素的鈍化背後是資產端和負債
端矛盾凸顯。加上房地產調控加碼後，降息不用擔憂資產價格高漲。
　　報告認為，在疏通貨幣政策傳導渠道、貨幣政策從數量型向價格型轉向的過程中，要進一步
壓低貸款利率需要提高負債端成本彈性，而在美聯儲９月降息概率加大、通脹壓力回落後，９月
中國央行跟隨美聯儲降息的概率較大。（ｃａ）

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