《匯海澤言－葉澤恆》特朗普對格陵蘭感興趣；歐元不宜跌穿１﹒１

《匯海澤言》美國總統特朗普最近表示，想買下位處接近北極的格陵蘭。不少人相信，特朗

普此舉是為了阻止俄羅斯的勢力南下。但其實，大家不要看輕格陵蘭這個地方。格陵蘭位處於北

美洲東北，北冰洋和大西洋之間，是丹麥的自治區。它的面積超過２１６萬平方公里，是全球最

大的島嶼。由於它位處於北極圈附近，當地長年被冰雪覆蓋。

當地目前人口只有不足８萬人，而且大多數是愛斯基摩人。但是，不要看輕它位處接近北極

，正正由於當地長年未開發，其實當地的資源非常豐富。據研究發現，當地西北及東北部的石油

藏量相當驚人，有接近５００億桶石油及天然氣。另外，當地南部附近的高原地區，發現了可能

是世全球蘊藏量最大的稀土金屬礦。據媒體報道指，格陵蘭島估計蘊藏３８５０萬噸的稀土氧化

物，而全球的總蘊藏量為１﹒２億公噸。若美國能夠控制當地，預料美國可以有更多籌碼與中國

周旋貿易戰，不懼怕中國打稀土戰。當地的海洋產業的非常豐富。當地的海產包括鱈魚、比目魚

、三文魚及蝦等。

稀土主要應用於在農、工、消費、軍事等產業。稀土不但是高科技產業發展的重要原料，亦

是國防科技的重要資源。電動車、智慧型手機等消費電子產品的零部件，亦需要加入稀土作業原

材料製造。

第二，中國的一帶一路亦涉及格陵蘭。雖然當地每年獲得丹麥補貼約７億美元，但是當地將

建立三個國際機場，而中國會提供一定金額融資。若以美國現今鷹派政府的角度看，將會視為中

國政府可能介入當地發展，並可能買下當地的資源開採項目，威脅美國的利益。而且，在二次大

戰期間，美國與丹麥原因曾經簽署防衛協議，在當地西北訪建立空軍基地。直到今日，基地仍然

是控制衛星及攔截洲際導彈的功能。格陵蘭對美國的防衛極為重要。

因此，格陵蘭這個地方，對美國的戰略價值極為重要。這亦解釋了，為何總統特朗普希望買

下格陵蘭的原因。



＊德國經濟陷衰退邊緣，歐元區前景不樂觀＊



德國慕尼黑經濟研究院昨日（２６日）公布的８月份企業景氣指數連續第五個月下跌，８月

份跌至９４﹒３，是２０１２年１１月以來最低，亦較市場預期為差。德國今日將公布第二季經

濟增長最終值，市場憂慮一旦出現連續兩季收縮，將證實德國經濟出現衰退，而且可能傳導至其

他歐洲國家。但是，德國央行行長魏德曼反對推出大規模刺激經濟方案，可能影響區內經濟復甦

。若歐元兌美元跌穿１﹒１０水平，料後市將下試１﹒０８３０水平。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

