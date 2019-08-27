《宏觀銓局－馬桂銓》收益曲線倒掛

《宏觀銓局》美國１０年期國債收益率在上星期下跌，比起２年期國債收益率更低１﹒４個

基點，與此同時，股市亦出現相當跌幅。這是自２００７年以來首次出現２年期國債收益率比

１０年期高。長債收益一般比短債高，一旦情況逆轉，投資者都會趨向審慎悲觀，這就近日經常

聽到的「倒掛收益曲線」。

何謂收益率曲線？簡單來說，收益率曲線就是根據不同年期債券的收益率繪製的圖表。美國

國債年期從少於一年至３０年都有，而短債通常比長債收益率低，理由是借出的年期越長，相對

時間值就更高，回報的要求自然就更大。因此，收益率曲線應向上傾斜。但當曲線向下傾斜甚至

倒轉時，投資者就會有所顧慮。

但收益曲線何解會倒掛？就如兩年期這類短債，對美國聯儲局的利率政策相當敏感，長債則

反映了投資者對未來通脹及經濟前景的預期。過去幾周，２年和１０年期國債收益率一直在下降

，１０年期國債更穿過了２年期的水平。這正正表明了投資者對長遠經濟感到悲觀，並擔心單靠

減息並不足以刺激經濟增長。

這背後又意味著什？歷來收益曲線倒掛，特別是１０年期和２年期國債之間出現的，往往是

經濟衰退的先兆。在過去５０年每次美國經濟衰退之前，國債曲線都會倒掛。當中只曾經出現一

次錯誤信號，即經濟沒有衰退。收益曲線反轉往往影響銀行利潤，並減低其借貸意欲。銀行一般

會借入短期資金，再向客戶批出按揭等長期貸款，從而賺取息差。但當長短債收益倒置，銀行就

會減少發放貸款，經濟亦因而減慢。



＊這些信號表示了經濟即將陷入衰退嗎？＊



美國消費佔美國經濟６０％以上，目前表現依然穩健。美國７月零售銷售強勁，增長

０﹒７％，勝過預期。重要的零售類別（撇除汽車，天然氣，建築材料和食品服務）表現更加強

勁，上個月增長１﹒０％。

總體而言，今年第二季企業盈利遠超市場預期。至截稿時，有７３％公司盈利高過預期。預

計第二季盈利按年增長２﹒９％，遠勝過季初預計的０﹒３％升幅。

再者，銀行會等待收益率曲線倒轉一段相當時間才會開始減少貸款。到目前為止，收益率曲

線已慢慢修正。

資產配置方面，筆者繼續在股票和債券之間保持中立。經濟在未來半年至一年內暫時未會因

衰退而受到打擊，主要是因為目前包括消費等經濟指標仍然樂觀。但投資者必須留意收益曲線會

否長時間倒掛。地區方面，美國仍是筆者首選，因為與其他主要經濟體相比，美國經濟依然最穩

健。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

