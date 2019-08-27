Ａ股展開報復式反彈，港股高開低走，收跌１６點報２５６６４

《經濟通通訊社２７日專訊》美中貿易戰突然升溫下，港股昨日一度最多急挫９２９點，隨

著有消息指，中國希望重回談判桌，令港股全日跌幅收窄至４９９點，隔晚美股亦全線反彈。此

外，ＭＳＣＩ第二步擴容將於今日收盤後正式生效，Ａ股納入因子由１０％提升至１５％，刺激

Ａ股高開高走，港股今早反彈３５點，未幾升幅僅一度最多擴至８４點，高見２５７６４點。

不過，市場對後市表現未見樂觀，資金未有大舉流入重磅股，港股隨即掉頭向下，午後更最

多倒跌９８點，低見２５５８１點，最終全日走低１６點或０﹒０６％，報２５６６４點。主板

成交９２７﹒６億元，較昨日減少１１％。

國企指數失一萬關，報９９９６，跌１７點或０﹒１７％。

ＭＳＣＩ第二步擴容將於今日收市後生效，Ａ股展開報復式反彈，上證綜指收升３８點或１

﹒３５％，報２９０２點。深成指收漲１７２點或１﹒８６％，報９４４３點。兩市成交

５５８３億人幣，按日大增２１％。



＊萬洲反彈近半成領漲藍籌，安踏李寧同創新高＊



內需股普遍反彈，有分析指，由於爆發非洲豬瘟，中國豬肉進口量預計將從２０１８年的

２１０萬噸，大幅升至今年的３３０萬噸以及明年的４２０萬噸。萬洲（００２８８）上漲

４﹒５６％，報６﹒４２元，為表現最佳藍籌。中糧肉食（０１６１０）中期扭虧賺１﹒４億人

幣，惟全日挫６﹒０５％，報２﹒３３元。雨潤食品（０１０６８）跌２﹒８６％，報１﹒０２

元。

乳業股方面，蒙牛（０２３１９）升２﹒８％，報３３﹒１元，盤中高見３３﹒８元，創上

市新高。現代牧業（０１１１７）中期虧轉盈賺約１﹒２億人幣，全日急升１４﹒９５％，報１

﹒２３元。Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）跌１﹒８３％，報３２﹒２元，盤中低見３１﹒９元，創

近兩年低。

食品股個別發展，康師傅（００３２２）上半年多賺一成，全日仍急跌６﹒７８％，報

１１﹒２８元。日清食品（０１４７５）升５﹒１８％，報６﹒９１元。統一（００２２０）窄

幅升０﹒６８％，報８﹒８９元。達利食品（０３７９９）漲０﹒１９％，報５﹒２６元。旺旺

（００１５１）升０﹒３４％，報５﹒９６元。

體育用品股升幅明顯，安踏（０２０２０）最新獲麥格理上調目標價，由６９﹒００元升至

８２﹒００元，維持跑贏大市評級。高盛則由６７﹒２０元升至７１﹒００元，維持買入評級。

安踏全日急升５﹒３９％，報６４﹒５５元，盤中高見６６﹒２元，創上市新高。李寧

（０２３３１）漲２﹒９３％，報２２﹒８元，盤中高見２３﹒２元，創近九年高。特步

（０１３６８）軟０﹒８６％，報４﹒６２元。紡織股申洲（０２３１３）急挫４﹒３７％，報

１０５﹒０元，為跌幅最大藍籌及國指股。



＊北汽業績失色股價挫半成，瑞聲連日創四年低＊



汽車股個別發展，比亞迪（０１２１１）挫２﹒９５％，報３７﹒８５元。北京汽車

（０１９５８）上半年少賺近兩成六，全日跌４﹒９６％，報４﹒２２元。吉利（００１７５）

升２﹒５４％，報１２﹒１元。東風（００４８９）揚３﹒１４％，報７﹒２３元。華晨

（０１１１４）走高４﹒３２％，報７﹒７３元。廣汽（０２２３８）漲２﹒２５％，報

７﹒７３元。長汽（０２３３３）中期少賺五成九，績後更遭中金下調評級及目標價，全日僅微

升０﹒２％，報４﹒９４元。

手機設備股方面，瑞聲（０２０１８）連日受壓，全日跌２﹒４３％，報３４﹒１元，盤中

低見３３﹒５元，連續兩日創四年新低。舜宇（０２３８２）走低１﹒２５％，報１０２﹒８元

。通達（００６９８）逆市升１﹒７９％，報０﹒５７元。台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘預

計在下月宣布，以第三勢力參選２０２０年台灣總統大選，惟鴻海系股份未如以往般出現炒作，

富智康（０２０３８）升１﹒１％，報０﹒９２元。鴻騰精密（０６０８８）漲

０﹒２９％，報３﹒４元。

重磅股中僅有兩隻跑出，騰訊（００７００）微升０﹒０６％，報３２６﹒２元。建行

（００９３９）漲０﹒５２％，報５﹒７８元。港交所（００３８８）走低０﹒７７％，報

２４１﹒４元。匯控（００００５）軟０﹒２７％，報５６﹒０５元。中移動（００９４１）挫

１﹒５１％，報６５﹒４元。友邦（０１２９９）走低０﹒２％，報７５﹒３５元。工行

（０１３９８）蒸發０﹒６１％，報４﹒８７元。平保（０２３１８）跌０﹒３３％，報

９０﹒２元。（ｔｔ）

