【修例風暴】林鄭：拒成立獨調會因已有既定機制，非因警隊反對

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥於行政會議前見傳媒。林鄭指，周六與昨天

均曾與不同人士會面，與會者亦有提及坊間的訴求，政府亦再次盡力解釋立場。

對於有報道引述指因要顧及警方感受而不去成立獨立調查委員會。林鄭月娥澄清，政府至今

日為止一貫的立場，就是使用既有的法定組織及機制即監警會去處理相關投訴，檢視整個運動等

，政府不成立獨立調查委員會，不是因為警隊有人反對。

另外，她又指反對所有暴力，不論政見，不分顏色，警方都會一視同仁，嚴正跟進及追究。

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