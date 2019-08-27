【修例風暴】警方至今共拘８８３人，包括１５名１２至１５歲人士

《經濟通通訊社２７日專訊》有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方至今拘

捕８８３人，當中有１５名１２至１５歲人士。他指警方十分關注未成年人士的權益，當未成年

人士被捕後，警方會要求家長在場，處理一系例程序，如家長未能在場，會安排另一名合適而同

性別的成年人在場，如需要行搜查，會有合適成人同場下進行，為保障未成年人士安全，更可能

會安排暫住青少院舍，或向少年法庭申請發出照顧及保護令，他強調此並非懲罰。（ｆｗ）（ｚ

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