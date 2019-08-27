  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2019 18:25

【修例風暴】警方至今共拘８８３人，包括１５名１２至１５歲人士

　　《經濟通通訊社２７日專訊》有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方至今拘
捕８８３人，當中有１５名１２至１５歲人士。他指警方十分關注未成年人士的權益，當未成年
人士被捕後，警方會要求家長在場，處理一系例程序，如家長未能在場，會安排另一名合適而同
性別的成年人在場，如需要行搜查，會有合適成人同場下進行，為保障未成年人士安全，更可能
會安排暫住青少院舍，或向少年法庭申請發出照顧及保護令，他強調此並非懲罰。（ｆｗ）（ｚ
ｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：山東黃金18元入首注
FOCUS27/08/2019
【FOCUS】港「地產悲歌」引鑑政治局? 施政報告勿失止蝕機會
專訪27/08/2019
【2019社企民間高峰會】年度盛事啟動　雲集社創界領軍人物「設計快樂」
國際動態27/08/2019
G7撥1.7億 助撲救亞馬遜大火
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金