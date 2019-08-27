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即市新聞

27/08/2019 17:52

【修例風暴】警方稱女示威者指遭不當搜身的說法與紀錄冊所載不同

　　《經濟通通訊社２７日專訊》一名女示威者上星期召開記者會，指警方的搜身手法不當，疑
警有意凌辱；另有網上有留言指有女示威者於拘留時被性侵犯。警方今日在記者會上作出澄清。
　　支援科警司戚夏瑜表示，就女示威者指控搜身手法不當一事，警方翻查警員記事冊後，據記
事冊上所載，確定女示威者當時不是完全被脫去內衣搜查，警方沒有要求她脫去內衣，搜身亦沒
有指或拍打她的身體，沒有要求她張開雙腿或做出蹲低起身等動作。戚夏瑜強調女事主當時並非
３Ｃ級別搜查，而詳細搜查級別因涉個人資料就不宜公開。就全脫內衣搜查，戚稱今年６月整體
共有２０次，１至６月底共１５４次，而去年全年就有３０５次
　　另外，警方又翻查閉路電視等資料，表示當時搜身時間約４分鐘，非女事主所言１５至３０
分鐘，亦沒有十多名警員在門外等候，警方暫未收到投訴，女事主如有不滿可考慮投訴。其後記
者追問如何確定記事冊所載的為事實、閉路電視有否顯曾有人在門外，及窗戶有否關上時，戚夏
瑜再呼籲事主作投訴，又表示因怕窒礙事主向警方作投訴及獲得公平調查的權利，所以不再就閉
路電視片段之內容作回應。
　另外，戚夏瑜指，網上流傳有女事主被性侵犯是非常嚴重失實的指控，警方不揣測為何有人要
這樣抵毀警方，又說如有證據請拿出來，呼籲不要抹黑警隊。（ｆｗ）（ｚｚ）

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