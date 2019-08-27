《股金豐采－涂國彬》貿談前景不明，ＶＩＸ大波動

《股金豐采》市場情緒相當反覆，其中一個影響因素就是全球貿易關係。從去年開始，特朗
普舉起美國第一的旗號，和各個國家一對一談判，打破了原有的世界貿易秩序。
事件反反覆覆，談談停停打打，讓投資者捉摸不定，往往有時候特朗普一個推特就改變了整
個情勢，如此對於全球經濟增長來說更是雪上加霜。
＊ＶＩＸ一兩成漲跌成常態＊
恐慌指數ＶＩＸ從去年第四季度開始變得相當波動，單日上漲或下跌一兩成變成常態。
ＶＩＸ在年底加速走高，一度突破３５關口。不過聖誕假期之後，擔憂情緒回落，風險資產分別
從低位反彈，ＶＩＸ亦回落至１５水平附近。
不過，今年５月和８月，ＶＩＸ波動性又再次加大，主要受到貿易戰的影響。５月初，
ＶＩＸ一度高見２３﹒３８，很快又回吐漲幅，到了７月已經跌至１５的下方。８月初，ＶＩＸ
一度高見２４﹒８１，隨後便在１５至２５區間內震盪。８月２３日，中美雙方再次互相加徵關
稅，避險需求進一步升溫，ＶＩＸ單日就上漲近兩成至１９﹒８７。但８月２６日，擔憂情緒回
落，ＶＩＸ又很快回落２﹒７７％。
＊避險資產走高＊
每當ＶＩＸ上漲，資金從風險資產流出，股市和大宗商品面對壓力，而避險資產包括日圓、
美債和黃金往往走高。
觀察近期市場的反應，貿易戰對於市場的影響有，但愈來愈小，應該是開始有了免疫力，愈
來愈多投資者覺得短期內達不成協議，需要為現在這樣的反反覆覆局勢做好準備，避險資產往往
有支持。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益