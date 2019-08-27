《股金豐采－涂國彬》貿談前景不明，ＶＩＸ大波動

《股金豐采》市場情緒相當反覆，其中一個影響因素就是全球貿易關係。從去年開始，特朗

普舉起美國第一的旗號，和各個國家一對一談判，打破了原有的世界貿易秩序。

事件反反覆覆，談談停停打打，讓投資者捉摸不定，往往有時候特朗普一個推特就改變了整

個情勢，如此對於全球經濟增長來說更是雪上加霜。



＊ＶＩＸ一兩成漲跌成常態＊



恐慌指數ＶＩＸ從去年第四季度開始變得相當波動，單日上漲或下跌一兩成變成常態。

ＶＩＸ在年底加速走高，一度突破３５關口。不過聖誕假期之後，擔憂情緒回落，風險資產分別

從低位反彈，ＶＩＸ亦回落至１５水平附近。

不過，今年５月和８月，ＶＩＸ波動性又再次加大，主要受到貿易戰的影響。５月初，

ＶＩＸ一度高見２３﹒３８，很快又回吐漲幅，到了７月已經跌至１５的下方。８月初，ＶＩＸ

一度高見２４﹒８１，隨後便在１５至２５區間內震盪。８月２３日，中美雙方再次互相加徵關

稅，避險需求進一步升溫，ＶＩＸ單日就上漲近兩成至１９﹒８７。但８月２６日，擔憂情緒回

落，ＶＩＸ又很快回落２﹒７７％。



＊避險資產走高＊



每當ＶＩＸ上漲，資金從風險資產流出，股市和大宗商品面對壓力，而避險資產包括日圓、

美債和黃金往往走高。

觀察近期市場的反應，貿易戰對於市場的影響有，但愈來愈小，應該是開始有了免疫力，愈

來愈多投資者覺得短期內達不成協議，需要為現在這樣的反反覆覆局勢做好準備，避險資產往往

有支持。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

