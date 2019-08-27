【Ａ股外援】摩指擴容將生效，新增入摩股全漲，藥明康德Ａ揚４％

《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ於今日收盤後將實施對Ａ股的第二步擴容，Ａ股納入
因子由１０％提升至１５％，ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。此次第二
步擴容，ＭＳＣＩ中國指數將新增８隻Ａ股（１５％的納入因子）。在納入生效前，獲加入指數
的藥明康德（滬：６０３２５９）漲３﹒７％，韻達股份（深：００２１２０）升３﹒２％，中
鐵（滬：６０１３９０）升２﹒２％。
表列獲新加入ＭＳＣＩ中國指數股份表現：
股份 （編號） 現價（元人民幣） 變幅
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－上海建工（滬：６００１７０） ３﹒６０ ＋１﹒４１％
－萬華化學（滬：６００３０９） ４３﹒２３ ＋１﹒８１％
－西南證券（滬：６００３６９） ４﹒８３ ＋１﹒０５％
－張江高科（滬：６００８９５） １６﹒３７ ＋２﹒２５％
－寧波港 （滬：６０１０１８） ４﹒０４ ＋２﹒８０％
－中國中鐵（滬：６０１３９０） ６﹒０３ ＋２﹒２０％
－韻達股份（深：００２１２０） ７﹒９５ ＋３﹒２４％
－藥明康德（滬：６０３２５９） ８５﹒０９ ＋３﹒６５％
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