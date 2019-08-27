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即市新聞

27/08/2019 10:04

【Ａ股外援】摩指擴容將生效，新增入摩股全漲，藥明康德Ａ揚４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ於今日收盤後將實施對Ａ股的第二步擴容，Ａ股納入
因子由１０％提升至１５％，ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。此次第二
步擴容，ＭＳＣＩ中國指數將新增８隻Ａ股（１５％的納入因子）。在納入生效前，獲加入指數
的藥明康德（滬：６０３２５９）漲３﹒７％，韻達股份（深：００２１２０）升３﹒２％，中
鐵（滬：６０１３９０）升２﹒２％。
　　表列獲新加入ＭＳＣＩ中國指數股份表現：

　　股份　　（編號）　　　　　　　現價（元人民幣）　　變幅
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　－上海建工（滬：６００１７０）　　　３﹒６０　　　＋１﹒４１％
　－萬華化學（滬：６００３０９）　　４３﹒２３　　　＋１﹒８１％
　－西南證券（滬：６００３６９）　　　４﹒８３　　　＋１﹒０５％
　－張江高科（滬：６００８９５）　　１６﹒３７　　　＋２﹒２５％

　－寧波港　（滬：６０１０１８）　　　４﹒０４　　　＋２﹒８０％
　－中國中鐵（滬：６０１３９０）　　　６﹒０３　　　＋２﹒２０％
　－韻達股份（深：００２１２０）　　　７﹒９５　　　＋３﹒２４％
　－藥明康德（滬：６０３２５９）　　８５﹒０９　　　＋３﹒６５％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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