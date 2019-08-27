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27/08/2019 08:38

【修例風暴】官媒：美國政客讓世人見識毫無底線的「雙重標準」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》官媒《人民日報》發表文章指，這段時間以來，美國一些政客
在香港事態中的種種表演，不僅暴露了赤裸裸的霸權主義，也讓世人見識了什麼叫毫無底線的「
雙重標準」。
　　文章指，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。美國一些政客的「雙重標準」
，只能暴露其唯恐香港不亂、企圖亂港反華的險惡用心。奉勸一句，是該停止對別國內政指手畫
腳的時候了。歷史將證明，美國一些政客手伸得過長，只能白費力氣。中國香港不是別的地方，
休想復制「顏色革命」那一套！（ｃｔ）

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