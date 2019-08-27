【Ａ股外援】瑞銀證券：摩指擴容料為Ａ股帶來約４５億美元淨流入

《經濟通通訊社２７日專訊》瑞銀證券表示，ＭＳＣＩ對Ａ股的納入因子將於今日盤後提高

至１５％，將為Ａ股市場帶來約４５億美元的被動資金淨流入，海外投資者青睞競爭力強且具有

獨特性的龍頭企業、及估值和盈利增速在全球範圍內具有比較優勢的公司。（ｃｔ）

