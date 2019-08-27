《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行廣州分行昨日（２６日）召開落實改革完善貸款市場
報價利率（ＬＰＲ）形成機制改革工作電視電話會議。會議強調，廣東轄內各級人民銀行分支機
構、各金融機構要貫徹落實好改革完善ＬＰＲ形成機制各項工作部署。要增強緊迫感，加快ＬＰ
Ｒ在廣東的推廣運用工作，堅決杜絕貸款利率隱性下限行為，穩妥落實個人住房貸款利率定價基
準的調整工作。（ａｃ）
27/08/2019 14:17
【人行新招】人行廣州分行：加快ＬＰＲ運用，落實房貸利率調整
《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行廣州分行昨日（２６日）召開落實改革完善貸款市場
報價利率（ＬＰＲ）形成機制改革工作電視電話會議。會議強調，廣東轄內各級人民銀行分支機
構、各金融機構要貫徹落實好改革完善ＬＰＲ形成機制各項工作部署。要增強緊迫感，加快ＬＰ
Ｒ在廣東的推廣運用工作，堅決杜絕貸款利率隱性下限行為，穩妥落實個人住房貸款利率定價基
準的調整工作。（ａｃ）
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