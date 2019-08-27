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即市新聞

27/08/2019 15:50

【Ａ股外援】入摩擴容生效，１１２億外資今流入，入摩新股普收漲

　　《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ的第二步擴容於今日收盤後正式生效，Ａ股納入因子
由１０％提升至１５％，ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入１１２﹒７１億元Ａ股，是自２０１８
年１２月３日，近九個月以來最高的淨流入規模，亦較５月２８日入摩首次擴容時近５６億元流
入為多。
　　此次擴容，ＭＳＣＩ中國指數將新增８隻Ａ股（１５％的納入因子）。在納入生效前，獲加
入指數的股份今日收市普遍上升，僅西南證券（滬：６００３６９）在收盤前由升轉跌，微跌０
﹒６％。
　　表列獲新加入ＭＳＣＩ中國指數股份的收市表現：

　　股份　（編號）　　　　　　　　現價（元人民幣）　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　西南證券（滬：６００３６９）　　　４﹒７５　　　－０﹒６３％
　　上海建工（滬：６００１７０）　　　３﹒５７　　　＋０﹒５６％
　　張江高科（滬：６００８９５）　　１６﹒１９　　　＋１﹒１２％
　　寧波港　（滬：６０１０１８）　　　３﹒９８　　　＋１﹒２７％
　　藥明康德（滬：６０３２５９）　　８３﹒３２　　　＋１﹒５０％
　　韻達股份（深：００２１２０）　　３７﹒６１　　　＋２﹒３１％
　　萬華化學（滬：６００３０９）　　４４﹒２０　　　＋４﹒１０％
　　中國中鐵（滬：６０１３９０）　　　６﹒１７　　　＋４﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｃ）

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