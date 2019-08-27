【Ａ股外援】入摩擴容生效，１１２億外資今流入，入摩新股普收漲

《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ的第二步擴容於今日收盤後正式生效，Ａ股納入因子

由１０％提升至１５％，ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入１１２﹒７１億元Ａ股，是自２０１８

年１２月３日，近九個月以來最高的淨流入規模，亦較５月２８日入摩首次擴容時近５６億元流

入為多。

此次擴容，ＭＳＣＩ中國指數將新增８隻Ａ股（１５％的納入因子）。在納入生效前，獲加

入指數的股份今日收市普遍上升，僅西南證券（滬：６００３６９）在收盤前由升轉跌，微跌０

﹒６％。

表列獲新加入ＭＳＣＩ中國指數股份的收市表現：



股份 （編號） 現價（元人民幣） 變幅

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西南證券（滬：６００３６９） ４﹒７５ －０﹒６３％

上海建工（滬：６００１７０） ３﹒５７ ＋０﹒５６％

張江高科（滬：６００８９５） １６﹒１９ ＋１﹒１２％

寧波港 （滬：６０１０１８） ３﹒９８ ＋１﹒２７％

藥明康德（滬：６０３２５９） ８３﹒３２ ＋１﹒５０％

韻達股份（深：００２１２０） ３７﹒６１ ＋２﹒３１％

萬華化學（滬：６００３０９） ４４﹒２０ ＋４﹒１０％

中國中鐵（滬：６０１３９０） ６﹒１７ ＋４﹒５８％

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（ａｃ）

