【大灣區】南方粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ正式獲批

《經濟通通訊社２７日專訊》由南方基金申報的南方粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ，今日

正式獲批，成為國內首批粵港澳大灣區主題ＥＴＦ。

據悉，該產品跟蹤的灣創１００指數篩選屬於先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業和

海洋經濟產業的公司，從上交所、深交所以及港交所中精選出了１００家創新能力突出的粵港澳

大灣區上市企業作為樣本股。（ｃａ）

