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27/08/2019 09:26

【貿易開戰】美議員敦促政府養老基金撤銷投資中國的決定

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中美關係急劇惡化之際，據英國《金融時報》報道，美國資深
參議員Ｍａｒｃｏ　Ｒｕｂｉｏ和Ｊｅａｎｎｅ　Ｓｈａｈｅｅｎ要求美國最大的政府養老基金
之一撤銷一項決定，該決定會把大筆資金輸送到中國企業，他們表示，這些中國企業支持北京方
面的軍事、間諜活動和國內安全工作。這一要求表明，迄今為止主要聚焦於緊張的貿易戰的中美
對抗，正進一步蔓延至金融市場領域。
　　報道指出，上述兩位參議院在一封信中告訴聯邦退休金節儉投資委員會（ＦＲＴＩＢ）主席
，表示上述基金正在用「美國軍隊和其他聯邦政府職員的薪水」支持中國國有企業。這封信指出
，ＦＲＴＩＢ即將進行的投資轉移，意味著約５００億美元的美國政府養老金將面臨投資於某些
中國企業的「嚴重且未披露」的風險。
　　ＦＲＴＩＢ沒有回應有關請求。ＦＲＴＩＢ的節儉儲蓄計劃
（Ｔｈｒｉｆｔ　Ｓａｖｉｎｇｓ　Ｐｌａｎ）管理大約５７８０億美元資產，擁有約５５０萬
參與者。根據其２０１７年更改投資戰略的決定，ＦＲＴＩＢ將於明年把一套關鍵投資組合轉向
投資於ＭＳＣＩ全球指數（不含美國可投資市場指數）（ＡＣＷＩ　ｅｘ－ＵＳ　ＩＭＩ），該
基準指數包含數家有爭議的中國企業，包括中航科工（０２３５７）、中國移動（００９４１）
等。（ｗｌ）

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