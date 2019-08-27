《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
27/08/2019 09:19
【人行放水】消息稱人行今進行８００億逆回購，淨投放３００億
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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