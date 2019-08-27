【人行放水】人行８００億逆回購利率持平，淨投放３００億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，維護銀

行體系流動性合理充裕，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，

為２﹒５５％。

公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ａｃ）

