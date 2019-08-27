《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ於今日收盤後將實施對Ａ股的第二步擴容，Ａ股納入
因子由１０％提升至１５％；ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。中信建投
發表報告指，ＭＳＣＩ前兩次擴大納入對市場衝擊有限，而第三次擴大納入生效前夕，外資流入
偏弱，市場交投低迷，尾盤被動資金流入的衝擊效應非常明顯，且金融消費漲幅居前。報告認為
，調整生效日當天有可能會發生尾盤衝擊異動，而上周金融消費龍頭漲幅居前，反映部分主動資
金已提前配置。（ｅｙ）
27/08/2019 09:51
【Ａ股外援】中信建投：被動資金將流入市場，料尾盤出現衝擊異動
《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ於今日收盤後將實施對Ａ股的第二步擴容，Ａ股納入
因子由１０％提升至１５％；ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。中信建投
發表報告指，ＭＳＣＩ前兩次擴大納入對市場衝擊有限，而第三次擴大納入生效前夕，外資流入
偏弱，市場交投低迷，尾盤被動資金流入的衝擊效應非常明顯，且金融消費漲幅居前。報告認為
，調整生效日當天有可能會發生尾盤衝擊異動，而上周金融消費龍頭漲幅居前，反映部分主動資
金已提前配置。（ｅｙ）
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