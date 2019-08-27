【華為動向】華為將與重慶政府共建鯤鵬計算產業生態重慶中心

《經濟通通訊社２７日專訊》重慶智博會期間，華為公司副總裁、華為雲業務總裁鄭葉來指

出，面向５Ｇ時代，新技術與產業的融合越來越緊密，未來企業的核心競爭力必然與智能化水平

息息相關。這也意味著政企上雲正步入深水區，各行各業都在積極擁抱數字化轉型。此外，華為

在峰會期間與重慶市人民政府簽署了戰略合作協議，雙方將攜手共建鯤鵬計算產業生態重慶中心

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