《經濟通通訊社２７日專訊》據《中新社》報道，人民銀行研究局副局長王宇在騰訊
ＣｏｎＴｅｃｈ論壇上表示，美聯儲還在加息通道上。她指出，從整體宏觀數據來看，美聯儲目
前的降息屬於防御性降息，在條件成熟時，美聯儲還會將利率調整到合適的水平，爭取更大的政
策空間。
鮑威爾近日在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ銀行家年會上發表備受關注的講話時表示，美國經
濟良好，但面臨重大風險，特別是美中貿易戰帶來的影響。但他在演講中並未說明聯儲局可能以
多快的速度減息，遭致總統特朗普的猛烈批評。（ｗｌ）
27/08/2019 15:28
【減息在即】人行官員：美聯儲還在加息通道上，降息屬防禦性
《經濟通通訊社２７日專訊》據《中新社》報道，人民銀行研究局副局長王宇在騰訊
ＣｏｎＴｅｃｈ論壇上表示，美聯儲還在加息通道上。她指出，從整體宏觀數據來看，美聯儲目
前的降息屬於防御性降息，在條件成熟時，美聯儲還會將利率調整到合適的水平，爭取更大的政
策空間。
鮑威爾近日在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ銀行家年會上發表備受關注的講話時表示，美國經
濟良好，但面臨重大風險，特別是美中貿易戰帶來的影響。但他在演講中並未說明聯儲局可能以
多快的速度減息，遭致總統特朗普的猛烈批評。（ｗｌ）
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