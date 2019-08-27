【減息在即】人行官員：美聯儲還在加息通道上，降息屬防禦性

《經濟通通訊社２７日專訊》據《中新社》報道，人民銀行研究局副局長王宇在騰訊

ＣｏｎＴｅｃｈ論壇上表示，美聯儲還在加息通道上。她指出，從整體宏觀數據來看，美聯儲目

前的降息屬於防御性降息，在條件成熟時，美聯儲還會將利率調整到合適的水平，爭取更大的政

策空間。

鮑威爾近日在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ銀行家年會上發表備受關注的講話時表示，美國經

濟良好，但面臨重大風險，特別是美中貿易戰帶來的影響。但他在演講中並未說明聯儲局可能以

多快的速度減息，遭致總統特朗普的猛烈批評。（ｗｌ）

